СМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогами
16 сентября 2019 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали с возможностью незначительных изменений проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском правительстве
Отмечается, что в документе говорится о почти полном поглощении экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления: в проекте обозначено объединение платежных систем, но нет упоминания единой валюты. Кроме того, к 1 апреля 2021 года страны собираются принять единый Налоговый кодекс, в этом же году — объединить таможенную и энергетическую политики, ввести единый доступ к госзакупкам. С 1 июня 2020 года Россия и Белоруссия планируют взаимно отменить роуминг.
«Программа действий» не затрагивает сферы обороны, суда, образования, здравоохранения, науки, госбезопасности и госуправления, а также правоохраны.
Договор о создании Союзного государства страны подписали еще в 1999 году. Документ предполагает тесную интеграцию двух стран в политической, экономической, военной, валютной, культурной и других сферах. В апреле 2019 года Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, их суть была неизвестна.
Photo. RIA Novosti
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