BBC - об азербайджанских журналистах-рэкетирах: Как работают схемы вымогательства через СМИ

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане - стране с высоким уровнем коррупции и низким уровнем свободы прессы - часть людей, называющих себя журналистами, зарабатывают на жизнь обыкновенным вымогательством. При этом в черный список так называемых «рэкетирских» СМИ нередко попадают и нищие издания, которые при бездействии государственных органов помогают простым людям решать бытовые проблемы, пишет BBC.

Учитель географии в одной из бакинских школ рассказал изданию, что три года назад к ним «повадился» журналист. Приходит раз в несколько месяцев; не вдаваясь в детали, говорит, что «произошел эксцесс какой-то, родители нажаловались», и требует деньги за молчание. Школа готова заплатить - лишь бы ее упоминание не всплыло в прессе. По словам учителя, учителя боятся за свои места, боится и директор. Большая часть преподавателей скидываются по 10 манат (6 долларов), чтобы заплатить вымогателю.

Менеджер Ахмед занимается организацией тематических мероприятий в ресторанах; два года назад запланированная вечеринка оказалась под угрозой после прихода полиции. Позже выяснилось, что в интернете появилась информация о связи этого мероприятия с наркотиками. Ахмед позвонил владельцу сайта, и тот пообещал убрать материал за 300 манат (175 долларов).

Вымогателей, прикрывающихся журналистской работой, называют в Азербайджане журналистами-«рэкетирами». Работают они в основном в малотиражных газетах или на сайтах, публикующих «обличительные» статьи о чиновниках и предпринимателях.

Учет таких изданий ведет азербайджанский Совет Прессы - общественная организация, занимающаяся, согласно уставу, защитой свободы СМИ и улучшением стандартов профессии. Она ежегодно обновляет черный список СМИ, нарушающих, по мнению СП, законы и журналистскую этику. В прошлом году в нем было 91 издание.

Каждый год в Совет, по оценкам самой организации, приходят порядка 500 жалоб от граждан на различные СМИ. В 2008 году в структуре организации появилась специальная комиссия по противодействию рэкету. Основные жертвы журналистов-рэкетиров - это мелкие и средние бизнесмены, а также мелкие чиновники и школы.

Бороться с явлением журналистского рэкета сложно: отдельного государственного регулятора СМИ в Азербайджане нет, министерство юстиции же отвечает за регистрацию только печатной прессы, но не сайтов.

Заблокировать ресурс можно через суд - но с заявлением должен обратиться сам пострадавший, что происходит редко. Чаще под блокировки в Азербайджане попадают оппозиционные и независимые СМИ, которые прокуратура подозревает в угрозе национальной безопасности.

Азербайджан занимает 152 из 180 мест в индексе восприятия коррупции и 166 из 180 в рейтинге свободы прессы. В условиях отсутствия независимого контроля за работой государственных органов многие считают, что давать или брать взятки - наиболее простой способ решения своих проблем.