Глава СНБ Армении уходит в отставку

PanARMENIAN.Net - Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян подал заявление об отставке. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, он подписал соответствующее ходатайство.

А соответствующий указ президента Армении будет подписан в ближайшее время.

«Это произошло в ходе нескольких обсуждений с директором СНБ и по взаимному согласию. Мы обсудили несколько сценариев дальнейшей деятельности господина Ванецяна», - заявил Пашинян.

По его словам, Ванецян сосредоточится над работой в Федерации футбола Армении, главой которой он является.

Сам Ванецян в своем заявлении, опубликованном на сайте СНБ, отметил, что свое решение об отставке «в сложившейся ситуации и в контексте грядущего» считает самым предпочтительным и «самым обоснованным вариантом моего служения Республике Армения и моему народу».

«У государственного строительства есть своя логика: спонтанность решений, необоснованность действий, стиль работы, который не отличает приоритетное от второстепенного, проходящее от постоянного, - не не тот путь, который ведет к достижению целей. Он не имеет ничего общего с офицерским достоинством: офицерские погоны и такой ход событий несовместимы. Моя отставка пусть станет отрезвляющим шагом», - говорится в заялении Ванецяна.

Артур Ванецян возглавил Службу национальной безопасности Армении 10 мая 2018 года.