Глава СНБ Армении уходит в отставку
16 сентября 2019 - 15:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян подал заявление об отставке. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, он подписал соответствующее ходатайство.
А соответствующий указ президента Армении будет подписан в ближайшее время.
«Это произошло в ходе нескольких обсуждений с директором СНБ и по взаимному согласию. Мы обсудили несколько сценариев дальнейшей деятельности господина Ванецяна», - заявил Пашинян.
По его словам, Ванецян сосредоточится над работой в Федерации футбола Армении, главой которой он является.
Сам Ванецян в своем заявлении, опубликованном на сайте СНБ, отметил, что свое решение об отставке «в сложившейся ситуации и в контексте грядущего» считает самым предпочтительным и «самым обоснованным вариантом моего служения Республике Армения и моему народу».
«У государственного строительства есть своя логика: спонтанность решений, необоснованность действий, стиль работы, который не отличает приоритетное от второстепенного, проходящее от постоянного, - не не тот путь, который ведет к достижению целей. Он не имеет ничего общего с офицерским достоинством: офицерские погоны и такой ход событий несовместимы. Моя отставка пусть станет отрезвляющим шагом», - говорится в заялении Ванецяна.
Артур Ванецян возглавил Службу национальной безопасности Армении 10 мая 2018 года.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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