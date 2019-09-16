Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
16 сентября 2019 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил письмо президенту США Дональду Трампу с предложением о проведении третьего раунда переговоров в Пхеньяне, сообщила южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на источник. Отмечается, что приглашение находилось в письме, которое было передано американскому президенту в августе.
Газета не сообщила, последовал ли ответ господина Трампа на это письмо, пишет «Ъ».
Ранее президент США заявил о том, что «в ближайшем будущем» намерен провести еще одну встречу с лидером Северной Кореи, чтобы продолжить переговоры о денуклеаризации полуострова.
Предыдущий, второй по счету, саммит двух стран прошел в июне в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам прошлой встречи лидеры двух стран договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались их переговоры. 10 сентября КНДР объявила о готовности к возобновлению переговоров с США.
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