Гаджиев: Баку не планирует участие в ОДКБ в какой-либо форме

PanARMENIAN.Net - Баку не рассматривает участия в Организации коллективной безопасности (ОБКБ) в качестве наблюдателя. Об этом заявил завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан на данный момент не рассматривает участие в ОДКБ в какой-либо форме, в том числе в качестве наблюдателя»,- сказал Гаджиев в интервью телеканалу RealTV, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Гаджиев подчеркнул необходимость учесть тот факт, что «Азербайджан имеет тесные дружеские и партнерские отношения со всеми странами-членами ОДКБ, в том числе, в военной и военно-технической сфере, за исключением Армении».

Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что в данной перспективе в Баку не рассматривается вопрос участия в организации, «Азербайджан пристально наблюдает за деятельностью ОДКБ и обсуждаемыми организацией вопросы».

12 сентября в Ереване вице-премьер России Юрий Борисов, отвечая на вопрос о возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя или партнера ОДКБ, заявилhttp://www.panarmenian.net/rus/news/272931/, что Россия не против получения Азербайджаном статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).