Снуден считает небезопасным использование WhatsApp и Telegram чиновниками
16 сентября 2019 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасно. Об этом заявил в интервью французской радиостанции France Inter бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден.
Корреспондент радиостанции рассказал, что французский премьер Эдуар Филипп переписывается с министрами в WhatsApp, а президент Эмманюэль Макрон – в Telegram. Журналист спросил Сноудена, не рискованно ли это. Сноуден ответил, что обе эти программы лучше, чем sms или телефон без шифрования, но использовать их «очень рискованно, если вы премьер-министр», пишут «Ведомости».
По словам Сноудена, Facebook «слой за слоем» снимает защиту с WhatsApp, обещая при этом, что не будет слушать разговоры пользователей, потому что они зашифрованы. Вместо WhatsApp и Telegram он посоветовал использовать Signal или Wire.
В 2016 году Сноуден написал на своей странице в Twitter, что WhatsApp безопаснее Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров поспорил с ним, отметив, что WhatsApp хранит всю переписку в незашифрованном виде. В мае 2019 года Дуров снова раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью. Он предположил, что компания может намеренно оставлять уязвимости в мессенджере по требованию ФБР.
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