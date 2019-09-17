Перестрелка на киргизско-таджикской границе: Погиб военнослужащий
17 сентября 2019 - 10:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по ситуации на киргизско-таджикской границе в Лейлекском районе Баткенской области КР. 16 сентября там в результате перестрелки погиб военнослужащий отряда специального назначения государственной пограничной службы (ГПС) республики.
Причиной конфликта, по данным ГПС, стали строительные работы, проводимые таджикистанцами на несогласованном участке госграницы. В ответ граждане КР, проживающие в данной местности, начали делать то же самое, пишет «Российская газета».
По версии погранслужбы Таджикистана, от киргизстанцев потребовали прекратить стройку объекта. «Киргизская сторона перебросила к этому участку границы своих военнослужащих, которые позже открыли огонь по безоружным людям», - рассказали в погранслужбе.
Киргизские пограничники, в свою очередь, утверждают, что первыми оружие применили таджикские военнослужащие. «Из гранатометов были обстреляны погранпосты «Максат» и «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области. В результате погиб прапорщик Равшан Муминов, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести», - отметили в ГПС КР.
В связи с чрезвычайным происшествием в Баткенскую область вылетел премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. В ближайшее время должны начаться переговоры по урегулированию конфликта. Президент КР Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочего совещания призвал не допустить дальнейшую эскалации противостояния и провести разъяснительную работу с местным населением.
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