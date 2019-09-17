В Израиле вновь проходят парламентские выборы: Решится судьба Нетаньяху

PanARMENIAN.Net - Израиль впервые в своей истории проводит выборы, после того как по итогам прежних не удалось сформировать правительственную коалицию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху попытается в этот раз собрать коалицию большинства в кнессете, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 из 120 новоиспеченных депутатов парламента, пишет РИА Новости.

Главными соперниками правящей партии «Ликуд», как и на прошлых выборах, станут отставные генералы, объединившиеся с лидером светской партии. Блок «Кахоль-Лаван» («бело-голубые» в переводе с иврита - по цветам израильского флага) создали к прошлым выборам три экс-начальника генштаба - Бенни Ганц, Моше Яалон, успевший также поработать министром обороны, Габи Ашкенази - и бывший министр финансов Яир Лапид со своей партией «Еш Атид», который в случае победы через два с половиной года сменит Ганца на посту премьера.

По итогам опросов на протяжении всей предвыборной кампании, основные лидеры - «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» - шли ноздря в ноздрю, но пока, по мнению экспертов, у Нетаньяху больше шансов на то, чтобы сформировать правительственную коалицию с правыми и религиозными партиями, потому что арабские партии, объединившиеся в рамках «Объединенного арабского списка» - третьей в о величине фракции в кнессете 21-го созыва, - традиционно не входят в правительство.

Помимо «Ликуда» и «Кахоль-Лаван», на прохождение в кнессет претендуют еще 28 партий и объединений - от левых до крайне правых и религиозных. В этот раз партий, участвующих в предвыборной гонке, на 10 меньше, чем всего полгода назад - в апреле.