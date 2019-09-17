Мхитарян признан лучшим игроком матча «Рома»-«Сассуоло»
17 сентября 2019 - 11:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении, перешедший в «Рому» из «Арсенала», Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом матча «Рома»-«Сассуоло» в третьем туре чемпионата Италии. Об этом сообщает официальная страница «Ромы» в Twitter.
«Поздравляем Мхитаряна с тем, что он выбран лучшим игроком матча «Рома» - «Сассуоло», - говорится в твите.
На звание лучшего футболиста претендовали также голландский нападающий Юстин Клюйверт и итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини, который выполнил 3 голевые передачи, в том числе Мхитаряну.
«Рома» разгромила «Сассуоло» в третьем туре Серии А со счетом 4:2. Один из четырех голов забил новичок команды Мхитарян.Он забил гол на 22 минуте матча.
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Матч состоялся в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.
По итогам турнира Аронян набрал 22 очка из 36 возможных.
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