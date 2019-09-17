Мхитарян признан лучшим игроком матча «Рома»-«Сассуоло»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении, перешедший в «Рому» из «Арсенала», Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом матча «Рома»-«Сассуоло» в третьем туре чемпионата Италии. Об этом сообщает официальная страница «Ромы» в Twitter.

«Поздравляем Мхитаряна с тем, что он выбран лучшим игроком матча «Рома» - «Сассуоло», - говорится в твите.

На звание лучшего футболиста претендовали также голландский нападающий Юстин Клюйверт и итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини, который выполнил 3 голевые передачи, в том числе Мхитаряну.

«Рома» разгромила «Сассуоло» в третьем туре Серии А со счетом 4:2. Один из четырех голов забил новичок команды Мхитарян.Он забил гол на 22 минуте матча.