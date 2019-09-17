Эрдоган предложил построить «город беженцев» у сирийской границы
17 сентября 2019 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция готова построить город для беженцев в приграничной зоне с Сирией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.
«На протяжении всей нашей границы мы не позволим образования террористического коридора. Мы можем построить город для беженцев, коридор мира. Мы обеспечим стабильность и мир для беженцев», – подчеркнул турецкий лидер. Он добавил, что Турция приняла уже миллионы беженцев, но большей нагрузки не выдержит, пишут «Ведомости».
В будущем беженцам из Сирии нужно обеспечить возможность вернуться в родные края, считает Эрдоган. «В этом плане будет коридор мира, который будет иметь большое значение. Хочу отметить, что если этот коридор будет образован, возможно возвращение 2 млн беженцев», – оценил он. Благодаря созданию коридора можно будет предотвратить разделение Сирии, выразил уверенность турецкий президент.
В Сирии с 2011 года идет гражданская война. В конфликте участвуют правительственные силы президента Башара Асада, светская вооруженная оппозиция и группировки исламистов.
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