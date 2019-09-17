// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Эрдоган предложил построить «город беженцев» у сирийской границы

Эрдоган предложил построить «город беженцев» у сирийской границы
17 сентября 2019 - 11:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Турция готова построить город для беженцев в приграничной зоне с Сирией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

«На протяжении всей нашей границы мы не позволим образования террористического коридора. Мы можем построить город для беженцев, коридор мира. Мы обеспечим стабильность и мир для беженцев», – подчеркнул турецкий лидер. Он добавил, что Турция приняла уже миллионы беженцев, но большей нагрузки не выдержит, пишут «Ведомости».

В будущем беженцам из Сирии нужно обеспечить возможность вернуться в родные края, считает Эрдоган. «В этом плане будет коридор мира, который будет иметь большое значение. Хочу отметить, что если этот коридор будет образован, возможно возвращение 2 млн беженцев», – оценил он. Благодаря созданию коридора можно будет предотвратить разделение Сирии, выразил уверенность турецкий президент.

В Сирии с 2011 года идет гражданская война. В конфликте участвуют правительственные силы президента Башара Асада, светская вооруженная оппозиция и группировки исламистов.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Эрдоган предложил построить «город беженцев» на границе с Сирией
 Самое значимое
СМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогамиСМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогами
Отмечается, что в документе говорится о почти полном поглощении экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В США зафиксирована первая смерть от вейпинга
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Затулин: В РФ могут признать водительские права всех стран ЕАЭС В течение последнего года представители МИД Армении несколько раз обращались к российским коллегам, поднимая вопрос о непризнании армянских водительских прав в России.
Кочарян останется под арестом Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна от 4 сентября об изменении меры пресечения
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал Съемки проходили в Мехико в конце августа. Когда выйдет сериал – не уточняется.