В Гонконге правительство начнет диалог с общественностью

PanARMENIAN.Net - На будущей неделе правительство Гонконга запустит механизм диалога с общественностью для того, чтобы положить конец беспорядкам в городе, продолжающимся уже три месяца. Об этом заявила 17 сентября глава гонконгской администрации Кэрри Лэм.

В первом заседании, отметила она, могут принять участие представители всех слоев общества, которые зарегистрируются, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, за прямые выборы руководства города.

Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в «освобождении» Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.