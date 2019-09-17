// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Гонконге правительство начнет диалог с общественностью

В Гонконге правительство начнет диалог с общественностью
17 сентября 2019 - 12:29 AMT

PanARMENIAN.Net - На будущей неделе правительство Гонконга запустит механизм диалога с общественностью для того, чтобы положить конец беспорядкам в городе, продолжающимся уже три месяца. Об этом заявила 17 сентября глава гонконгской администрации Кэрри Лэм.

В первом заседании, отметила она, могут принять участие представители всех слоев общества, которые зарегистрируются, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, за прямые выборы руководства города.

Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в «освобождении» Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: В Гонконге анонсировали запуск механизма диалога правительства и общественности
 Самое значимое
СМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогамиСМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогами
Отмечается, что в документе говорится о почти полном поглощении экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В США зафиксирована первая смерть от вейпинга
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Затулин: В РФ могут признать водительские права всех стран ЕАЭС В течение последнего года представители МИД Армении несколько раз обращались к российским коллегам, поднимая вопрос о непризнании армянских водительских прав в России.
Кочарян останется под арестом Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна от 4 сентября об изменении меры пресечения
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал Съемки проходили в Мехико в конце августа. Когда выйдет сериал – не уточняется.