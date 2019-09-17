В Гонконге правительство начнет диалог с общественностью
17 сентября 2019 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - На будущей неделе правительство Гонконга запустит механизм диалога с общественностью для того, чтобы положить конец беспорядкам в городе, продолжающимся уже три месяца. Об этом заявила 17 сентября глава гонконгской администрации Кэрри Лэм.
В первом заседании, отметила она, могут принять участие представители всех слоев общества, которые зарегистрируются, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.
Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, за прямые выборы руководства города.
Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в «освобождении» Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.
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