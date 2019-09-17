Сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал
17 сентября 2019 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, съемки проходили в Мехико в конце августа. Когда выйдет сериал – не уточняется.
Он состоит из нескольких эпизодов, рассказал один из источников агентства. По его словам, в центре сюжета – «апокалиптическая» сюжетная линия и какие-то отношения, пишут «Ведомости».
В октябре 2018 года Tinder запустил сайт Swipe Life, чтобы там публиковать собственный контент, например статьи и видео о знакомствах и отношениях. Создание собственного контента является частью стратегии, которая будет раскрыта в ближайшем будущем, сказала Reuters пресс-секретарь компании.
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