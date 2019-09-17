ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
17 сентября 2019 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 18 сентября проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на юго-востоке Мартунинского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
21 августа, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на Омарском перевале. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
Самое значимое
10 декабря 1991 года был проведен референдум о статусе НКР, 99,89 % участников которого высказались за ее независимость
Российская делегация во главе с Патрушевым будет находиться в республике по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна
Наличествующие в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о существующей в Азербайджане культуре нетерпимости и ненависти к армянскому народу, которая направляется и поощряется властями Азербайджана.
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Финские ученые придумали натуральный материал на замену пластику Материал на основе древесных волокон и паучьего шёлка не наносит ущерба природе
Взрыв в Афганистане во время выступления президента: Более 20 погибших Глава государства проводил предвыборную встречу с соратниками в городе Чарикар провинции Парван
Трамп: Я не готов ехать в Северную Корею «Скорее всего, нет»,— ответил президент США на вопрос журналистов о том, готов ли он посетить Пхеньян с визитом
Кочарян останется под арестом Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна от 4 сентября об изменении меры пресечения