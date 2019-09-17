ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 18 сентября проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на юго-востоке Мартунинского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

21 августа, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на Омарском перевале. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.