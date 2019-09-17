Кочарян останется под арестом
17 сентября 2019 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана 17 сентября оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу «1 марта».
Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения на основании решения Конституционного суда Армении от 4 сентября. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя незамедлительно созвать заседание и обсудить вопросы изменения меры пресечения и прекращения уголовного преследования экс-главы государства.
Кочарян с 7 декабря 2018 года находился под стражей.
Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.
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