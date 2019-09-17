// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Кочарян останется под арестом

Кочарян останется под арестом
17 сентября 2019 - 14:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана 17 сентября оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу «1 марта».

Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения на основании решения Конституционного суда Армении от 4 сентября. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя незамедлительно созвать заседание и обсудить вопросы изменения меры пресечения и прекращения уголовного преследования экс-главы государства.

Кочарян с 7 декабря 2018 года находился под стражей.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.

 Самое значимое
3 армянские авиакомпании готовы помочь урегулированию грузино-российского кризиса3 армянские авиакомпании готовы помочь урегулированию грузино-российского кризиса
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Тотальные проверки и отстранение судей: Пашинян объявил основные шаги судебной реформыТотальные проверки и отстранение судей: Пашинян объявил основные шаги судебной реформы
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Пашинян: Нелегитимная судебная система угрожает национальной безопасностиПашинян: Нелегитимная судебная система угрожает национальной безопасности
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
МО РА: Военные учения Азербайджана - ответ на заявление Армении о неуступке территорийМО РА: Военные учения Азербайджана - ответ на заявление Армении о неуступке территорий
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
Кочарян вновь арестован
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 20 июня в Вашингтоне
Посольство РФ в РА: Встреча с Кочаряном была в рамках общения с политическими кругами
Пашинян поздравил новоизбранного генсека Совета Европы
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Общество
 Последние новости
Финские ученые придумали натуральный материал на замену пластику Материал на основе древесных волокон и паучьего шёлка не наносит ущерба природе
Взрыв в Афганистане во время выступления президента: Более 20 погибших Глава государства проводил предвыборную встречу с соратниками в городе Чарикар провинции Парван
Затулин: В РФ могут признать водительские права всех стран ЕАЭС В течение последнего года представители МИД Армении несколько раз обращались к российским коллегам, поднимая вопрос о непризнании армянских водительских прав в России.
Трамп: Я не готов ехать в Северную Корею «Скорее всего, нет»,— ответил президент США на вопрос журналистов о том, готов ли он посетить Пхеньян с визитом