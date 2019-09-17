Трамп: Я не готов ехать в Северную Корею

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но ехать в Северную Корею он пока не готов. О том, что северокорейский лидер пригласил Трампа приехать в КНДР, ранее сообщил источник южнокорейской газеты «Чосон ильбо».

«Скорее всего, нет»,— ответил президент США на вопрос журналистов о том, готов ли он посетить Пхеньян с визитом, пишет «Ъ».

Лидеры США и КНДР встречались уже дважды. Их второй саммит прошел в июне в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. В сентябре КНДР объявила о готовности к возобновлению переговоров с США.