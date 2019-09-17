Затулин: В РФ могут признать водительские права всех стран ЕАЭС
17 сентября 2019 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские депутаты обсудят возможность разрешить транспортные перевозки по национальным водительским правам на всей территории Евразийского экономического союза. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евроазийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
По его словам, в этом случае в действующее законодательство России могут быть внесены соответствующие поправки, пишет Sputnik-Армения.
В течение последнего года представители МИД Армении несколько раз обращались к российским коллегам, поднимая вопрос о непризнании армянских водительских прав в России. Армянская сторона отмечала, что подобное ограничение противоречит одному из основополагающих принципов Евразийского союза (свободное перемещение рабочей силы).
17 сентября комитет по делам СНГ провел совместное заседание с участием армянской делегации, в ходе которого обсуждался вопрос о признании национальных водительских прав на территориях обоих государств.
«Армяне (на заседании – ред.) ставили этот вопрос. Они его всегда ставили, поскольку мы предоставили такую возможность белорусам, казахам, киргизам, оговорив в законе «О безопасности движения» это нормами внутреннего законодательства стран, у которых есть официальный статус русского языка. Я сегодня (и, как выяснилось не только я) выступаю за то, чтобы мы скорректировали закон», – отметил Затулин.
По его информации, в комиссии ЕАЭС ведется работа для распространения этой нормы, исходя не из статуса русского языка, а из того, входит ли государство в состав ЕАЭС. Затулин добавил, что речь идет о транспортных перевозках, которые водители осуществляют по национальным водительским правам.
Теперь российские парламентарии проанализируют, как лучше скорректировать существующие нормы, а в дальнейшем не исключено, что будут вносить соответствующие поправки в законодательство. Затулин убежден, что водительские права, которые принадлежат гражданам государств-членов ЕАЭС, должны иметь общие привилегии на всей территории Союза.
Ереван ведет переговоры по решению этой проблемы как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
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