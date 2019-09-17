// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Взрыв в Афганистане во время выступления президента: Более 20 погибших

Взрыв в Афганистане во время выступления президента: Более 20 погибших
17 сентября 2019 - 17:49 AMT

PanARMENIAN.Net - В Афганистане на мероприятии с участием президента страны Ашрафа Гани прогремел взрыв. Как сообщает телеканал TOLOnews, жертвами взрыва стали не менее 24 человек, более 30 получили ранения.

Глава государства проводил предвыборную встречу с соратниками в городе Чарикар провинции Парван (Гани баллотируется на второй срок на выборах президента Афганистана, голосование назначено на 28 сентября), взрыв произошел после того, как президент начал свое выступление. Среди погибших — женщины и дети, президент Афганистана не пострадал, пишет «Ъ».

Власти провинции заявляют, что взорвалась припаркованная неподалеку от места проведения митинга полицейская машина, на которую злоумышленники установили взрывное устройство. Министерство внутренних дел сообщило телеканалу 1TV, что взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Представитель МВД добавил, что мероприятие с участием Ашрафа Гани продолжилось, несмотря на взрыв. Ни одна из террористических организаций, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Другой террорист-смертник устроил взрыв в дипломатическом квартале Кабула. TOLOnews указывает, что кроме террориста, никто не пострадал, Reuters пишет о шести погибших.

В августе афганское террористическое движение «Талибан» заявило о недопустимости проведения в стране выборов главы государства Афганистана. Талибы призвали жителей страны бойкоту предвыборных мероприятий кандидатов на пост президента и самого дня голосования.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: В Афганистане в результате взрывов погибли более 20 человек
 Самое значимое
СМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогамиСМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогами
Отмечается, что в документе говорится о почти полном поглощении экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В США зафиксирована первая смерть от вейпинга
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Затулин: В РФ могут признать водительские права всех стран ЕАЭС В течение последнего года представители МИД Армении несколько раз обращались к российским коллегам, поднимая вопрос о непризнании армянских водительских прав в России.
Кочарян останется под арестом Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна от 4 сентября об изменении меры пресечения
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
В Гонконге правительство начнет диалог с общественностью В первом заседании, отметила она, могут принять участие представители всех слоев общества, которые зарегистрируются.