Финские ученые придумали натуральный материал на замену пластику
17 сентября 2019 - 19:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Финские исследователи из Университета Аалто и Исследовательского центра VTT разработали уникальный натуральный материал, который вполне может заменить пластик, превосходя его по ряду параметров.
Прочность одновременно с упругостью достигается сочетанием древесных волокон и паучьего шелка. Целлюлоза легкодоступна и обеспечивает жесткость. Тогда как белок шелка, найденный в нитях паутины, обеспечивает гибкость, упругость, прочность и долговечность, пишет Ferra.ru.
Из березовых нанофибрилл, мельчайших частиц целлюлозы, изготавливается что-то вроде каркаса, к которому добавляется протеины шелка. Причем последние получены учеными ниверситета Аалто не из паутины, а созданы с помощью бактерий с синтетической ДНК.
Как отмечают исследователи, такой материал полностью биоразлагаем и не наносит ущерба природе.
Самое значимое
Отмечается, что в документе говорится о почти полном поглощении экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Затулин: В РФ могут признать водительские права всех стран ЕАЭС В течение последнего года представители МИД Армении несколько раз обращались к российским коллегам, поднимая вопрос о непризнании армянских водительских прав в России.
Кочарян останется под арестом Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна от 4 сентября об изменении меры пресечения
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
В Гонконге правительство начнет диалог с общественностью В первом заседании, отметила она, могут принять участие представители всех слоев общества, которые зарегистрируются.