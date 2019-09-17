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Финские ученые придумали натуральный материал на замену пластику

Финские ученые придумали натуральный материал на замену пластику
17 сентября 2019 - 19:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Финские исследователи из Университета Аалто и Исследовательского центра VTT разработали уникальный натуральный материал, который вполне может заменить пластик, превосходя его по ряду параметров.

Прочность одновременно с упругостью достигается сочетанием древесных волокон и паучьего шелка. Целлюлоза легкодоступна и обеспечивает жесткость. Тогда как белок шелка, найденный в нитях паутины, обеспечивает гибкость, упругость, прочность и долговечность, пишет Ferra.ru.

Из березовых нанофибрилл, мельчайших частиц целлюлозы, изготавливается что-то вроде каркаса, к которому добавляется протеины шелка. Причем последние получены учеными ниверситета Аалто не из паутины, а созданы с помощью бактерий с синтетической ДНК.

Как отмечают исследователи, такой материал полностью биоразлагаем и не наносит ущерба природе.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Учёные придумали, как заменить пластик паучим шёлком
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