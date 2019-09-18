Роналду оценил свое состояние в $500 млн

PanARMENIAN.Net - Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о размере своего состояния и о том, сколько машин находится в его гараже.

В интервью журналисту Пирсу Моргану, которое было показано на британском телевидении, Роналду рассказал о размере своего состояния. Португалец оценил его в полмиллиарда долларов, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Sun.

«Точно я не знаю, но думаю, что там хорошие деньги, - сказал он. - Есть ли там полмиллиарда долларов? Думаю, да. Хотя эта сумма может быть преувеличена».

Также Роналду спросили о том, сколько автомобилей в его гараже. Португалец признался, что у него 17 машин. Среди них два «Бугатти», два «Феррари», два «Макларена», два «Роллс-Ройса».