Роналду оценил свое состояние в $500 млн
18 сентября 2019 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о размере своего состояния и о том, сколько машин находится в его гараже.
В интервью журналисту Пирсу Моргану, которое было показано на британском телевидении, Роналду рассказал о размере своего состояния. Португалец оценил его в полмиллиарда долларов, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Sun.
«Точно я не знаю, но думаю, что там хорошие деньги, - сказал он. - Есть ли там полмиллиарда долларов? Думаю, да. Хотя эта сумма может быть преувеличена».
Также Роналду спросили о том, сколько автомобилей в его гараже. Португалец признался, что у него 17 машин. Среди них два «Бугатти», два «Феррари», два «Макларена», два «Роллс-Ройса».
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