Саудовская Аравия продала здание консульства в Стамбуле, где был убит журналист
18 сентября 2019 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия около месяца назад продала здание своего консульства в столице Турции, в котором в октябре 2018 года был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи.
Здание, расположенное в престижном районе Стамбула Левент, было продано за треть рыночной цены. Данных о его новом владельце нет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Habeturk TV.
По информации телеканала, саудовская дипмиссия переехала в район Сарыер провинции Стамбул, где находится консульство Соединенных Штатов.
Для осуществления сделки с недвижимостью Саудовской Аравии необходимо было получить разрешение МИД Турции. Однако представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил Middle East Eye, что у них нет никакой информации, подтверждающей акт купли-продажи.
Хашкаджи, работавший в американском издании Washington Post, исчез 2 октября 2018 года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии выяснилось, что он был убит в здании саудовской дипмиссии. Тело журналиста так и не обнаружили.
Расследование дела по отдельности ведут турецкие и саудовские власти, в то время как некоторые СМИ связывают убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
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