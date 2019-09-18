«РФ для русских»: 72% россиян выступает за ограничение трудовой миграции
18 сентября 2019 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В России ксенофобские настроения, пошедшие на спад с 2014 года, растут второй год подряд, следует из данных «Левада-центра».
С 2017 года уровень этнофобии (доля тех, кто хотел бы ограничить проживание в России какой-то этнической группы) поднялся с 54 до 71%, что близко к показателям «докрымского периода» 2012–2013 гг. Так, доля выступающих за ограничение проживания цыган выросла с 17 до 40%, китайцев – с 15 до 39%, выходцев из Средней Азии – с 19 до 32%, уроженцев Кавказа – с 22 до 31%, украинцев – с 8 до 18%, евреев – с 4 до 17%. Каждый второй россиянин поддерживает лозунг «Россия для русских», пишут «Ведомости».
Мигрантская тема возвращается в публичную повестку и снова интересует население, говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Среди проблем, которые более всего тревожат россиян, все чаще фигурирует межнациональная и мигрантская тематика: в 2015–2017 гг. об этом говорили суммарно 17–18% опрошенных, в 2019 году – 23%. Доля тех, кто выступает за ограничение трудовой миграции, выросла за два года с 58 до 72%. При этом 64% респондентов (против 57% в 2013 году) считают, что их родственники и знакомые могли бы делать работу, которую выполняют мигранты.
Происходит возвратный рост: ксенофобские настроения вернулись к более привычному повышенному состоянию, поясняет социолог: «Общественное мнение не может сохраняться вечно в одном состоянии, за периодом снижения наступает период роста, тем более что контекст 2019 года в отличие от предыдущих изобиловал ксенофобской повесткой – от антимигрантских выступлений в Якутске и столкновений с цыганами в Пензенской области до местных избирательных кампаний, где традиционно используется мигрантский фактор для получения голосов избирателей».
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