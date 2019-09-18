Глава Минобороны Армении не планирует уходить в отставку
18 сентября 2019 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя муссируемые в СМИ сведения о своей возможной отставке, заявил, что у него нет таких планов.
«Ничего подобного нет», – сказал он в беседе с журналистами.
На вопрос, проводилось ли такое обсуждение с премьер-министром, Тоноян также дал отрицательный ответ. «Никакого обсуждения не было», – сказал он, пишет Panorama.am.
В ответ на вопрос о возможности своего назначения на пост директора Службы национальной безопасности Тоноян рассмеялся. «Я – министр обороны», – указал он.
Что касается отставки Артура Ванецяна с поста директора СНБ, Тоноян заявил, что комментировать вопрос не может, поскольку это личное решение Ванецяна. Глава оборонного ведомства отказался комментировать и текст заявления Ванецяна об отставке.
На замечание, что звучат мнения, согласно которым причиной для отставки Ванецяна послужили разногласия, Тоноян ответил: «Считаю, что без причин отставок не бывает».
16 сентября директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян подал заявление об отставке.
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