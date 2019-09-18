В Facebook появится независимый орган по жалобам пользователей
18 сентября 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook сообщила подробности о независимом наблюдательном органе, которому пользователи смогут пожаловаться на неправомерное удаление контента. Соцсеть рассчитывает привлечь к этой деятельности около 40 экспертов, говорится в сообщении Facebook.
Имена первых участников группы, как ожидается, станут известны до конца текущего года. Их будут назначать на 3 года. Каждую жалобу будет рассматривать группа из 5 экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения и должно вступать в силу как можно скорее. Единственным исключением служит ситуация, когда руководство Facebook сочтет, что восстановление контента будет означать нарушение законодательства, пишет Deutsche Welle.
Основатель соцсети Марк Цукерберг впервые заявил о планах создать подобный орган в 2018 году. Ожидается, что он приступит к работе в начале 2020-го.
За 15 лет существования социальная сеть неоднократно становилась объектом критики пользователей или предметом интереса властей. Так, в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.
В сентябре 2019 года ряд американских штатов начал антимонопольное расследование в отношении социальной сети. Власти намерены выяснить, злоупотреблял ли Facebook своим доминирующим положением на рынке.
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