Пашинян предложил уволить начальника полиции РА

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил президенту РА Армену Саркисяну предложение об освобождении от должности начальника Полиции РА Валерия Осипяна. Об этом 18 сентября сообщила помощник президента Асмик Петросян, пишет «Айкакан жаманак».

Президент, по всей вероятности, подпишет предложение 18 сентября.

17 сентября в прессе появились слухи об увольнении Осипяна, однако официально известие не подтверждалось.

Ранее Пашинян также объявил, что подписал ходатайство об увольнении директора СНБ Артура Ванецяна.