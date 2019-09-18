Пашинян предложил уволить начальника полиции РА
18 сентября 2019 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил президенту РА Армену Саркисяну предложение об освобождении от должности начальника Полиции РА Валерия Осипяна. Об этом 18 сентября сообщила помощник президента Асмик Петросян, пишет «Айкакан жаманак».
Президент, по всей вероятности, подпишет предложение 18 сентября.
17 сентября в прессе появились слухи об увольнении Осипяна, однако официально известие не подтверждалось.
Ранее Пашинян также объявил, что подписал ходатайство об увольнении директора СНБ Артура Ванецяна.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Partner news
Последние новости
ООН: Число мигрантов в мире достигло 272 млн Сейчас мигранты составляют 3,5% от всего мирового населения.
Путин и Лукашенко могут подписать план интеграции двух стран к 8 декабря «До первого ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 по разным направлениям», — отметил он.
В Facebook появится независимый орган по жалобам пользователей Группа экспертов будет изучать жалобы на неправомерное удаление контента из Facebook
«РФ для русских»: 72% россиян выступает за ограничение трудовой миграции С 2017 года уровень этнофобии (доля тех, кто хотел бы ограничить проживание в России какой-то этнической группы) поднялся с 54 до 71%