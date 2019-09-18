Путин и Лукашенко могут подписать план интеграции двух стран к 8 декабря

PanARMENIAN.Net - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до 8 декабря утвердить программу интеграции двух стран. Об этом сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

«До первого ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 по разным направлениям», — отметил он.

В приветственном слове на форуме «Технопром-2019» дипломат подтвердил, что 6 сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.

«Наши связи еще будут уплотняться, мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими «дорожными картами». Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — сказал Семашко.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина. Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки. При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что страны планируют перейти на единый налоговый и гражданский кодекс в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года.