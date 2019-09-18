Президент Армении подписал указ об увольнении начальника полиции

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 18 сентября подписал указ об освобождении Валерия Осипяна от должности начальника Полиции Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения», – говорится в указе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян представил президенту РА Армену Саркисяну предложение об освобождении от должности начальника Полиции РА Валерия Осипяна. 17 сентября в прессе появились слухи об увольнении Осипяна, однако официально известие не подтверждалось.