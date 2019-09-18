ООН: Число мигрантов в мире достигло 272 млн
18 сентября 2019 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество международных мигрантов в текущем году достигло 272 млн человек, увеличившись на 51 млн, говорится в сообщении департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Сейчас мигранты составляют 3,5% от всего мирового населения.
Согласно данным департамента, большинство мигрантов (82 млн) находятся в Европе, Северной Америке (59 млн), Северной Африке и Западной Азии (49 млн). Отмечается, что США принимают наибольшее количество мигрантов (51 млн), что составляет около 19% от общего их числа в мире, пишет «Ъ».
В топ стран, принимающих мигрантов, вошли: США — 51 млн, Германия — 13 млн, Саудовская Аравия — 13 млн, Россия — 12 млн, Великобритания — 10 млн, ОАЭ — 9 млн, Франция — 8 млн, Канада — 8 млн, Австралия — 8 млн, Италия — 8 млн.
Департамент добавил, что 18 млн мигрантов — выходцы из Индии, 12 млн — из Мексики, 11 млн — из Китая, 10 млн — из России и 8 млн — из Сирии.
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