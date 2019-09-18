Киргизия и Таджикистан отведут силы от места пограничной перестрелки
18 сентября 2019 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители Киргизии и Таджикистана 18 сентября согласовали отвод сил на границе, где двумя днями ранее произошла перестрелка, приведшая к гибели нескольких пограничников. Стороны также решили, что киргизские пограничники уберут наблюдательную вышку, а таджикская сторона не будет строить свою.
Стороны встретились в среду утром в Согдийской области Таджикистана и договорились отвести от границы дополнительные силы и боевую технику до 18.00 того же дня, пишет Deutsche Welle.
«Предварительные результаты переговоров таковы: кыргызская сторона снесет наблюдательную вышку, а таджикская сторона не будет ее строить», - сообщает таджикское издание «Азия-плюс». 17 сентября премьер-министры двух стран встретились на границе.
Конфликт на границе начался 15 сентября. Жители обеих стран обвинили друг друга в строительстве на спорных территориях. Они продолжили строительство, несмотря на договоренность стран остановить его.
16 сентября была открыта стрельба. Каждая из сторон обвиняет другую в развязывании боевых действий. По данным издания «Фергана News», с таджикской стороны погибли трое военных, ранены 12 человек, с киргизской стороны погиб один военнослужащий и ранены 13 человек. Один из киргизов, пострадавших в перестрелке на границе, пребывает в коме.
Это не первый инцидент на границе двух стран. В июле из-за столкновений на границе близ киргизского села Аксай погиб один человек и не менее 14 получили ранения. Протяженность границы между двумя странами составляет более 970 километров, однако из них описаны около 600.
Самое значимое
Отмечается, что в документе говорится о почти полном поглощении экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Президент Армении подписал указ об увольнении начальника полиции Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Путин и Лукашенко могут подписать план интеграции двух стран к 8 декабря «До первого ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 по разным направлениям», — отметил он.
Пашинян предложил уволить начальника полиции РА Президент, по всей вероятности, подпишет предложение 18 сентября.
В Facebook появится независимый орган по жалобам пользователей Группа экспертов будет изучать жалобы на неправомерное удаление контента из Facebook