Индия запретит вейпы

PanARMENIAN.Net - Правительство Индии запретит производство, импорт, рекламу и продажу электронных сигарет. Решение связано с риском для здоровья молодых людей. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на министра финансов Индии Нирмалу Ситарамана.

Нарушителям грозят штрафы до 1271 евро или тюремное заключение сроком до одного года. При повторном нарушении штраф может достичь 6351 евро, а тюремный срок - трех лет, пишет Deutsche Welle.

В середине сентября Минздрав США объявил о готовящемся запрете к продаже в стране всех ароматических наполнителей для электронных сигарет, кроме тех, что имеют запах табака. В 33 американских штатах в прошедшие месяцы было зарегистрировано более 450 случаев легочных заболеваний, вероятно связанных с употреблением электронных сигарет. Семь пациентов умерли. Эти сообщения вызвали во многих странах дискуссию о вреде этих курительных приспособлений.

В Индии электронные сигареты не производятся. А импортные изделия дороги большинству местных курильщиков недоступны. Статистки потребления электронных сигарет жителями этой стран нет.

Зато в Индии широко распространено употребление обычного табака. В год там производится более 82 миллиардов сигарет. Индия занимает второе место в мире по числу курильщиков. От последствий потребления табака, в стране ежегодно умирает около 900 тысяч человек.