Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
18 сентября 2019 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителя президента по ситуациям с заложниками Роберта О'Брайена новым советником по национальной безопасности. Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте американского лидера.
«Мне приятно объявить, что я назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время является очень успешным специальным представителем президента по делам заложников в Государственном департаменте, нашим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп, пишетLenta.ru.
13 сентября сообщалось, что американский лидер рассматривал в качестве кандидатуры на этот пост госсекретаря США Майка Помпео, но тот отказался от предложения совмещать две позиции.
11 сентября Трамп раскрыл свои претензии к бывшему советнику Джону Болтону. По мнению президента, Болтон занимал неверную позицию по вопросу Венесуэлы, не ладил с важными людьми в Белом доме и оскорбил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, предложив ему действовать «по примеру Ливии» в сдаче своего ядерного арсенала.
Дональд Трамп уволил Болтона 10 сентября после более полутора лет его работы на этом посту. Американский лидер неоднократно говорил, что у его советника жесткие взгляды, но ему удается его сдерживать. Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности стал Чарли Каппермен.
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