Сенат Румынии провозгласил 12 октября Днем армянского языка, алфавита и культуры
19 сентября 2019 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенат Румынии 18 сентября единогласно принял законопроект о провозглашении 12 октября Днем армянского языка, алфавита и культуры в Румынии. Об этом сообщает посольство Армении в Румынии.
Законопроект был представлен по инициативе депутатов парламента Румынии Варужана Памбукчяна и Варужана Восканяна.
Согласно внутренним процедурам Румынии, законопроект также должен быть одобрен нижней палатой Парламента и подписан президентом страны.
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