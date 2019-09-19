Сенат Румынии провозгласил 12 октября Днем армянского языка, алфавита и культуры

PanARMENIAN.Net - Сенат Румынии 18 сентября единогласно принял законопроект о провозглашении 12 октября Днем армянского языка, алфавита и культуры в Румынии. Об этом сообщает посольство Армении в Румынии.

Законопроект был представлен по инициативе депутатов парламента Румынии Варужана Памбукчяна и Варужана Восканяна.

Согласно внутренним процедурам Румынии, законопроект также должен быть одобрен нижней палатой Парламента и подписан президентом страны.