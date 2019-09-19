// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

На стене в Стамбуле установили 440 пар туфель: Столько женщин убили мужчины в Турции за год

На стене в Стамбуле установили 440 пар туфель: Столько женщин убили мужчины в Турции за год
19 сентября 2019 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Художник Вахит Туна установил 440 пар черных женских туфель на стене дома на одной из самых оживленных улиц Стамбула Meclis-i Mebusan Street. Это сделано в память о таком же числе женщин, убитых мужчинами в Турции за 2018 год.

«Мы не смогли защитить женщин, которые умерли, они исчезли. Обувь напоминает нам, что мы не можем защитить женщин», — сказал художник, пишет «Сноб» со ссылкой на турецкую газету «Миллиет».

По его словам, проблема убийства женщин беспокоит его на протяжениии уже почти пяти лет. В 2016 году его поразила новость об убийстве 16-летней Хатиджи Ташкин ее любовником в одном из турецких сел.

В марте Evronews со ссылкой на женские неправительственные организации в Турции сообщало, что случаев убийства женщин в стране становится все больше: 2013 по 2017 год число женщин, убитых родственником или партнером, увеличилось примерно на 75 процентов. Активисты считают, что это связано с доминирующим в обществе патриархальным мышлением и отношением к данному вопросу властей.

Ссылки по теме:
Snob.ru: 440 пар черных туфель установили на одной из стен в Стамбуле. Столько же женщин убили мужчины в Турции за год
 Самое значимое
СМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогамиСМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогами
Отмечается, что в документе говорится о почти полном поглощении экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В США зафиксирована первая смерть от вейпинга
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армения поднялась в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 2 пункта и заняв 96 место.
Армения откроет посольства в Израиле и Эфиопии В обосновании законопроекта придается важность открытию посольства РА в Тель-Авиве как можно скорее - в конце 2019 года-начале 2020 года.
Пашинян назначил врио начальников СНБ и Полиции Армении 16 сентября Пашинян подписал ходатайство об увольнении директора СНБ Артура Ванецяна.
Сенат Румынии провозгласил 12 октября Днем армянского языка, алфавита и культуры Законопроект был представлен по инициативе депутатов парламента Румынии Варужана Памбукчяна и Варужана Восканяна.