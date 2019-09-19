На стене в Стамбуле установили 440 пар туфель: Столько женщин убили мужчины в Турции за год

PanARMENIAN.Net - Художник Вахит Туна установил 440 пар черных женских туфель на стене дома на одной из самых оживленных улиц Стамбула Meclis-i Mebusan Street. Это сделано в память о таком же числе женщин, убитых мужчинами в Турции за 2018 год.

«Мы не смогли защитить женщин, которые умерли, они исчезли. Обувь напоминает нам, что мы не можем защитить женщин», — сказал художник, пишет «Сноб» со ссылкой на турецкую газету «Миллиет».

По его словам, проблема убийства женщин беспокоит его на протяжениии уже почти пяти лет. В 2016 году его поразила новость об убийстве 16-летней Хатиджи Ташкин ее любовником в одном из турецких сел.

В марте Evronews со ссылкой на женские неправительственные организации в Турции сообщало, что случаев убийства женщин в стране становится все больше: 2013 по 2017 год число женщин, убитых родственником или партнером, увеличилось примерно на 75 процентов. Активисты считают, что это связано с доминирующим в обществе патриархальным мышлением и отношением к данному вопросу властей.