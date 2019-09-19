Пашинян назначил врио начальников СНБ и Полиции Армении
19 сентября 2019 - 12:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Эдуард Мартиросян назначен временно исполняющим обязанности главы СНБ, а первый заместитель главы Полиции Арман Саркисян – врио начальника Полиции. Об этом на заседании правительства РА 19 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Президент Армении Армен Саркисян 18 сентября подписал указ об освобождении Валерия Осипяна от должности начальника Полиции Республики Армения. В тот же день Осипян был назначен советником премьера РА.
16 сентября Пашинян подписал ходатайство об увольнении директора СНБ Артура Ванецяна.
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