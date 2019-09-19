Армения откроет посольства в Израиле и Эфиопии
19 сентября 2019 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения открывает посольства в Израиле и Эфиопии. Соответствующие решения были одобрены 19 сентября на заседании правительства РА.
В обосновании законопроекта придается важность открытию посольства РА в Тель-Авиве как можно скорее - в конце 2019 года-начале 2020 года.
«В контексте обеспечения устойчивого развития армяно-израильских двусторонних отношений придается важность как можно скорейшему открытию посольства Армении в Тель-Авиве. Необходимость основания дипломатического представительства Республики Армения в Израиле также обусловлена тем обстоятельством, что в ближневосточном регионе Израиль является важным геополитическим актором, проводимая которым политика напрямую влияет на переформирование и стабильность этого региона», – говорится в проекте.
В ходе заседания глава МИД РА Зограб Мнацаканян отметил, что пока говорить о конкретных сроках рано, так как есть еще вопросы для обсуждения.
На вопрос министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, откроет ли Израиль одновременно посольство в Армении, министр иностранных дел сказал, что это входит в повестку диалога, но открытие армянского посольства не будет обусловлено тем обстоятельством, откроет ли Израиль посольство в РА.
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