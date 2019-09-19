Конгрессмены США посетят Арцах
19 сентября 2019 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Конгрессмены США Джеки Спир-Канчелян, Джуди Чу и Фрэнк Паллоне в рамках своего намеченного на 1 октября недельного визита в Армению посетят также Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), сообщает «Голос Америки».
По инициативе конгрессмена Чу, принятой месяц назад большинством в Палате представителей США, планируется выделить 4 млн долларов на реализацию предложения Ройса-Энгеля об укреплении режима прекращении огня в карабахском регионе. На эти деньги будет установлено специальное оборудование вдоль линии соприкосновения между ВС Азербайджана и Арцаха, что позволит определить, какая из сторон нарушила режим прекращения огня.
Конгрессмен отметила, что эти меры нацелены на укрепление мира и привлечение к ответственности нарушающих прекращение огня. Чу также постарается обеспечить еще 6 миллионов прямой американской помощи Карабаху.
Паллоне в свою очередь отметил, что их визит особенно важен, поскольку это первый визит американских законодателей в Армению после Бархатной революции.
По словам Паллоне, хотя Госдепартамент США посоветовал законодателям США избегать посещения Карабаха, тем не менее, делегация решила совершить эту поездку. Что касается визита в Армению, то конгрессмены планируют обсудить с армянскими коллегами расширение сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.
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