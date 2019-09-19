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Армения поднялась в рейтинге ФИФА

Армения поднялась в рейтинге ФИФА
19 сентября 2019 - 13:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Сборная Армении по футболу улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 2 пункта и заняв 96 место.

Первое место в рейтинге занимает Бельгия, далее следуют Франция и Бразилия. В десятку входят также Англия, Португалия, Уругвай, Испания, Хорватия, Колумбия и Аргентина.

Сборная Армении в сентябре провела 2 матча: матч с Италией закончился со счетом 3:1 в пользу итальянцев, а с Боснией и Герцеговиной - со счетом 4:2 в пользу армян.

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