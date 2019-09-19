СМИ: РФ разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля
19 сентября 2019 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля. Об этом со ссылкой на военный источник сообщает портал Avia.pro.
«Россия разрешила сирийским военным привести С-300 в полную боевую готовность и атаковать израильские самолеты в случае малейшей угрозы», — приводит издание слова источника. Он уточнил, что ответственность за использование ЗРК будет полностью нести сирийская сторона, пишет Lenta.ru.
Такое решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории. По договоренности с Москвой Израиль не должен прибегать к подобным мерам, однако за последнее время еврейское государство неоднократно нарушало эти условия.
В сентябре 2018 года военный эксперт, оценивая возможное столкновение этих истребителей пятого поколения с C-300, заявил, что российские ЗРК не способны сбить F-35. Самолеты поставлены Израилю США и доработаны израильскими специалистами. Весной того же года ВВС Израиля сообщили о первом в мире боевом применении F-35.
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