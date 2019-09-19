В день независимости РА Бурдж-Халифа окрасится в цвета армянского флага

PanARMENIAN.Net - 21 сентября, в День независимости Республики Армения, небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасится в цвета армянского триколора. Об этом сообщило посольство Армении в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.

Бурдж-Халифа - сверхвысотный небоскреб высотой 828 метров в Дубае, самое высокое и самое многоэтажное здание, единственный более чем 700-метровый и более чем 130-этажный небоскреб в мире. Форма уступчатого здания напоминает сталагмит.

Здание было введено в эксплуатацию в 2010 году.

21 сентября Армения отмечает 28-летие со дня провозглашения независимости.