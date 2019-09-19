В день независимости РА Бурдж-Халифа окрасится в цвета армянского флага
19 сентября 2019 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - 21 сентября, в День независимости Республики Армения, небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасится в цвета армянского триколора. Об этом сообщило посольство Армении в Объединенных Арабских Эмиратах.
Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.
Бурдж-Халифа - сверхвысотный небоскреб высотой 828 метров в Дубае, самое высокое и самое многоэтажное здание, единственный более чем 700-метровый и более чем 130-этажный небоскреб в мире. Форма уступчатого здания напоминает сталагмит.
Здание было введено в эксплуатацию в 2010 году.
21 сентября Армения отмечает 28-летие со дня провозглашения независимости.
Самое значимое
10 декабря 1991 года был проведен референдум о статусе НКР, 99,89 % участников которого высказались за ее независимость
Российская делегация во главе с Патрушевым будет находиться в республике по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна
Наличествующие в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о существующей в Азербайджане культуре нетерпимости и ненависти к армянскому народу, которая направляется и поощряется властями Азербайджана.
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Около 30,000 жителей Бермуд остались без света из-за урагана Местные метеорологические службы предупреждают о возможности наводнений в прибрежных районах из-за высоких волн.
Instagram запретит рекламу средств для похудения Руководство соцсети считает, что такая реклама поддерживает «культ похудения» и особенно вредна для подростков, которые могут травмировать себя из-за чувства неполноценности
СМИ: РФ разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля Такое решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории
Армения поднялась в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 2 пункта и заняв 96 место.