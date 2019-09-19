Instagram запретит рекламу средств для похудения

PanARMENIAN.Net - Instagram готовит новые правила, согласно которым на площадке будет запрещено рекламировать продукты для похудения и услуги косметической хирургии.

Руководство соцсети считает, что такая реклама поддерживает «культ похудения» и особенно вредна для подростков, которые могут травмировать себя из-за чувства неполноценности, пишет Ferra.ru.

Новая политика Instagram была разработана совместно с актрисой и активисткой Джамилой Джамиль, которая известна своими выступления против «индустрии диет и детокса». Она поддерживает бодипозитивные взгляды (то есть, считает, что стыдиться своего тела нельзя, равно как и стремиться к недостижимому идеалу).

Согласно новым правилам, в Instagram будут запрещены любые посты, продвигающие продукты для похудения или косметическую хирургию, с призывами к покупке и указанной ценой товаров. Также соцсеть избавится от контента с рассказами о чудодейственном эффекте определенных диет или продуктов для потери веса, содержащего коммерческие предложения.