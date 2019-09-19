Около 30,000 жителей Бермуд остались без света из-за урагана
19 сентября 2019 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 28 тысяч человек остались без электричества на Бермудских островах из-за урагана «Умберто», сообщают британские СМИ. Сильные порывы ветра срывали крыши жилых домов, валили деревья.
Местные метеорологические службы предупреждают о возможности наводнений в прибрежных районах из-за высоких волн, пишет «Интерфакс».
Ураган непосредственно не обрушился на Бермудские острова, однако прошел близ них, спровоцировав мощные порывы ветра и ливни. Ожидается, что в течение четверга ураган ослабится до тропического шторма и продолжит дальше двигаться в Атлантическом океане.
По последним данным, в результате стихии никто не пострадал.
Самое значимое
Отмечается, что в документе говорится о почти полном поглощении экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Instagram запретит рекламу средств для похудения Руководство соцсети считает, что такая реклама поддерживает «культ похудения» и особенно вредна для подростков, которые могут травмировать себя из-за чувства неполноценности
В день независимости РА Бурдж-Халифа окрасится в цвета армянского флага Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.
Армения поднялась в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 2 пункта и заняв 96 место.
Конгрессмены США посетят Арцах Конгрессмен отметила, что эти меры нацелены на укрепление мира и привлечение к ответственности нарушающих прекращение огня