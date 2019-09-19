Около 30,000 жителей Бермуд остались без света из-за урагана

PanARMENIAN.Net - Около 28 тысяч человек остались без электричества на Бермудских островах из-за урагана «Умберто», сообщают британские СМИ. Сильные порывы ветра срывали крыши жилых домов, валили деревья.

Местные метеорологические службы предупреждают о возможности наводнений в прибрежных районах из-за высоких волн, пишет «Интерфакс».

Ураган непосредственно не обрушился на Бермудские острова, однако прошел близ них, спровоцировав мощные порывы ветра и ливни. Ожидается, что в течение четверга ураган ослабится до тропического шторма и продолжит дальше двигаться в Атлантическом океане.

По последним данным, в результате стихии никто не пострадал.