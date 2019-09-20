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Умер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар

Умер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
20 сентября 2019 - 10:27 AMT

PanARMENIAN.Net - 19 сентября скончался французский киноактер армянского происхождения Шарль Жерар, сообщает Figaro.

Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли, одну из самых своих известных ролей он сыграл в фильме «Игрушка».

Актер был легко узнаваем по носу, сломанному Жан-Полем Бельмондо во время их первой встречи на ринге в 1948 году. После того инцидента они крепко подружились, их дружба продлилась более 70 лет.

Актер родился в семье иммигрантов из Армении, фамилия при рождении - Ачемян.

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Figaro: Charles Gérard, second rôle fétiche de Lelouch et éternel complice de Belmondo, est mort
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