Умер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар

PanARMENIAN.Net - 19 сентября скончался французский киноактер армянского происхождения Шарль Жерар, сообщает Figaro.

Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли, одну из самых своих известных ролей он сыграл в фильме «Игрушка».

Актер был легко узнаваем по носу, сломанному Жан-Полем Бельмондо во время их первой встречи на ринге в 1948 году. После того инцидента они крепко подружились, их дружба продлилась более 70 лет.

Актер родился в семье иммигрантов из Армении, фамилия при рождении - Ачемян.