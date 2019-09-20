Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября
20 сентября 2019 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 22 сентября посетит Нью-Йорк, где примет участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
В Нью-Йорке 23 сентября при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Эльмара Мамедъярова.
Последний раз главы МИД двух стран встречались 20 июня в Вашингтоне.
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