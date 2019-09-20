Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 22 сентября посетит Нью-Йорк, где примет участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В Нью-Йорке 23 сентября при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Эльмара Мамедъярова.

Последний раз главы МИД двух стран встречались 20 июня в Вашингтоне.