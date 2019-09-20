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Доход Грузии от туризма снизился на 10.6% в августе

Доход Грузии от туризма снизился на 10.6% в августе
20 сентября 2019 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Доход Грузии от туристического сектора в августе снизился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщил грузинский Национальный банк. По данным регулятора, в августе доход от туристической индустрии составил $396,1 млн, тогда как годом ранее — $442,9 млн.

В целом за восемь месяцев 2019 года благодаря туризму Грузия получила более $2,3 млрд (на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года). С января по август страну посетило 1,58 млн россиян, что на 14,6% больше, чем за тот же период 2018-го, пишет «Ъ».

Этим летом после нового обострения российско-грузинских отношений Россия запретила прямые авиарейсы из российских городов в Грузию. При этом Москва пока не прекратила импорт грузинского вина, минералки, фруктов и цитрусовых. Кроме того, РФ не закрыла для российских туристов сухопутную границу с Грузией. Тем не менее из-за уже введенных санкций Грузия до конца года может потерять $400–500 млн.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Доход Грузии от туризма в августе снизился на 10,6%
Kommersant.ru: Доход Грузии от туризма в августе снизился на 10,6%
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