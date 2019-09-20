На границе Армении и Грузии произошло землетрясение

PanARMENIAN.Net - 19 сентября в 22:42 по местному времени (в 18:42 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.3. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Землетрясение произошло в 13 км к юго-востоку от села Бавра, на армяно-грузинской границе. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в селе Бавра, Газанчи и Ашоцк Ширакской области.