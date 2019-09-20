В Армении начались продажи новых iPhone: Известны цены

PanARMENIAN.Net - 20 сентября в Армении стартовал предзаказ на новые модели iPhone.

Самая дешевая модель -iPhone 11 64GB - стоит в РА около 460 тысяч драмов или $970, в то время как в США стоимость этой модели составляет $699.

iPhone 11 на 128 и 256GB стоят в Армении 490 и 560 тысяч драмов соответственно - $1030 и $1178.

iPhone 11 Pro на 64 и 512 GB стоят по предзаказу 670 и 900 тысяч драмов соответственно - $1410 и $1893. iPhone 11 Pro 512 GB - самая дорогая модель, однако в США она стоит почти на $550 дешевле, чем в РА.

Модели линейки Pro Max можно купить по цене 740 и 830 тысяч драмов за 64 и 256 GB соответственно - $1555 и $1745.

Главная особенность новых флагманов от iPhone 11 Pro – три камеры. Каждая камера обладает разрешением 12 мегапикселей. Первая – обычная, вторая – это телеобъектив, третья – широкоугольная