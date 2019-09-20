Белоруссия и ЕС упростят визовый режим
20 сентября 2019 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил подписать соглашение с Европейским союзом об упрощении выдачи виз. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. По его словам, это было непростое решение и президент его принял, «понимая высокую значимость мобильности для граждан».
Соглашение предусматривает снижение стоимости шенгена с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней или до 30 дней, если понадобится дополнительная проверка, пишут «Ведомости».
Теперь соглашение должно ратифицировать Национальное собрание Белоруссии и одобрить Европейский парламент. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур оно начнет действовать, пояснил Глаз.
В мае 2017 года Евросоюз отменил визы для граждан Украины. Они могут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода.
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