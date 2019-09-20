Forbes: Канье Уэст - самый высокооплачиваемый рэпер в мире
20 сентября 2019 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст оказался самым высокооплачиваемым рэпером 2019 года по версии американского издания Forbes. Его заработок составил 150 миллионов долларов.
Отмечается, что Уэсту удалось сместить с первого места хип-хоп-исполнителя Джей-Зи благодаря контракту с компанией Adidas, в коллаборации с которой выпустил кроссовки Yeezy. Джей-Зи (настоящее имя Шон Картер) занял второе место, заработав 81 миллион долларов. На третьей строчке — Дрейк с 75 миллионами долларов, пишет Lenta.ru.
В топ-10 также попали хип-хоп-исполнители Дидди (70 миллионов долларов), Трэвис Скотт (58 миллионов), Эминем (50 миллионов), DJ Khaled (40 миллионов), Кендрик Ламар (38,5 миллиона), Мигос (36 миллионов) и Дональд Гловер, известный также под псевдонимом Childish Gambino. Он заработал 35 миллионов долларов.
Первые 20 наиболее высокооплачиваемых рэперов в сумме заработали 860 миллионов долларов — это на 33 процента больше, чем в 2018 году. Топ 2018-го возглавил Джей-Зи с 76,5 миллиона долларов.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
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