Кочарян останется под арестом

PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана 20 сентября оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу «1 марта».

Судья Анна Данибекян отклонила ходатайство адвоката Кочаряна о применении залога.

Размер залога должен был определить суд. Перед зданием суда проходят акции протеста сторонников Кочаряна, а также их противников.

Кочарян с 7 декабря 2018 года находился под стражей.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.