Кочарян останется под арестом
20 сентября 2019 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана 20 сентября оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу «1 марта».
Судья Анна Данибекян отклонила ходатайство адвоката Кочаряна о применении залога.
Размер залога должен был определить суд. Перед зданием суда проходят акции протеста сторонников Кочаряна, а также их противников.
Кочарян с 7 декабря 2018 года находился под стражей.
Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Partner news
Последние новости
Twitter удалил тысячи учетных записей по всему миру Причиной удаления аккаунтов в Twitter стало распространение фейковых новостей и пропаганды.
РФ готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД.
Forbes: Канье Уэст - самый высокооплачиваемый рэпер в мире Его заработок составил 150 миллионов долларов.