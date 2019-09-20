РФ готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении

PanARMENIAN.Net - Государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет армянскими железными дорогами. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров России и Армении. Информацию подтвердили в Минтрансе России.

Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД.

«Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать: изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются», — сказал заместитель министра транспорта России Владимир Токарев.

Пресс-секретарь «Южно-Кавказской железной дороги» Рубен Грдзелян в беседе с PanARMENIAN.Net не стал комментировать будущее компании.

«Не могу дать комментарий по данному вопросу, могу только сказать, что ЮКЖД работает в обычном режиме. Я не могу сказать больше. Заместитель министра транспорта России сказал об этом, я не могу комментировать», - сказал Грдзелян.

По данным источника RTVI, всего против ЮКЖД завели семь дел, которые объединили в одно производство. Во время обысков у компании забрали весь архив документов с начала работы компании до 2018 года, что сильно затрудняет текущую деятельность ЮКЖД, говорит собеседник издания.

По словам собеседника издания, если бы Армения хотела не оказывать давление на Россию, а разобраться в ситуации, она бы обратилась в международный суд. «Договором предусмотрено, например, обращение в арбитраж в Париже для решения спорных вопросов по исполнению договора, но вместо этого армянская сторона предпочла давление с «дамокловым мечом» уголовных дел», — отмечает источник.

Отмечается, что конфликтную ситуацию пытались решить на правительственном уровне. Минтранс России вел переговоры с профильным министерством и вице-премьером правительства Армении Мгером Григоряном. Москва предложила закрыть уголовное дело. Взамен Еревану были готовы помочь с дополнительными инвестициями.

Россия также предлагала провести новую независимую проверку, если власти Армении не готовы просто отозвать свои претензии. Никаких результатов диалог не дал, поэтому Москва обдумывает выход из соглашения с Арменией, рассказал источник.

Компания «Южно-Кавказская железная дорога» появилась в 2008 году, когда Ереван передал «Армянскую железную дорогу» в ведение РЖД. Сотрудники железной дороги Армении перешли в штат нового предприятия.

По условиям концессионного договора, российская госкомпания может управлять армянскими дорогами в течение 30 лет. Кроме того, «дочке» РЖД принадлежат все поезда.

16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян ометил, что проверки в ЮКЖД проводят для защиты интересов республики, и добавил, что по этому поводу ведутся активные переговоры с российским партнерами.