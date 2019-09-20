Twitter удалил тысячи учетных записей по всему миру
20 сентября 2019 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Twitter Inc. 20 сентября сообщила, что закрыла тысячи учетных записей по всему миру, использовавшихся для распространения фейковых новостей и проправительственной пропаганды. Большая часть аккаунтов была зарегистрирована в тех сегментах этой сети микроблогов, которые связаны с Объединенными Арабскими Эмиратами, Китаем, Испанией и Эквадором.
Записи, в частности, использовались, чтобы посеять раздор среди митингующих в Гонконге, где с марта проходят протесты против материкового Китая. Кроме того, часть из них использовалась для усиления просаудовских настроений в Йемене и Катаре, транслируемых из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, пишет Deutsche Welle.
Сеть микроблогов Twitter в августе выявила организованную из Китая масштабную онлайн-кампанию по дискредитации протестов в Гонконге. В результате внутренних расследований удалось обнаружить 936 аккаунтов, которые использовались для того, чтобы «координированно сеять политический раздор в Гонконге», ставя под сомнение законность протестов и их основные политические требования.
Twitter в Китае заблокирован, однако доступ ко многим аккаунтам осуществлялся через VPN. Кроме того, в некоторые аккаунты заходили пользователи со специальных разблокированных IP-адресов, находящихся в материковой части Китая.
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